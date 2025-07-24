Неисполненные бюджетные назначения составили 43,7 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) за 2024 год исполнила расходы бюджетных ассигнований на уровне 99,8% в размере 24,7 млрд рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"В отчетном году Росстат на высоком уровне исполнил свои расходы - 99,8% (в сумме 24,7 млрд рублей). Неисполненные бюджетные назначения составили 43,7 млн рублей, или 0,2% лимитов бюджетных обязательств, доведенных службе на 2024 год. Основными причинами неполного исполнения стали экономия по результатам конкурсных процедур и ненадлежащее исполнение обязательств по госконтрактам", - говорится в материалах Счетной палаты.

Отмечается, что по итогам проверки бюджетная отчетность Росстата признана Счетной палатой достоверной, при этом нарушения в части ведения бюджетного учета и отчетности не установлены.

Однако, в ходе проведенных мероприятий контрольным ведомством были отмечены некоторые нарушения и недостатки в сфере закупок. В частности, проверка показала, что Росстат не размещал на своем сайте информацию о заключенных с физлицами контрактах на выполнение работ по сбору и обработке первичных статданных, а также не направлял требования об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по госконтрактам.

"Служба не обеспечила надлежащий контроль за выполнением государственного задания ФГБУ "НИИ статистики Росстата": выездные и камеральные проверки не проводились, результаты научно-исследовательских работ приняты позже установленного срока", - заключили в Счетпалате.