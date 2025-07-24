Причиной сбоя Starlink стали неполадки в программном обеспечении

Вице-президент компании Майкл Николс заявил, что сбой нарушал работу примерно 2,5 часа

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Сбой в работе спутниковой системы связи Starlink связан с программным обеспечением. Об этом сообщил вице-президент компании Майкл Николс.

"Причиной сбоя [Starlink] стал отказ ключевых служб внутреннего программного обеспечения, которые управляют базовой сетью", - написал Николс в X. Он добавил, что сейчас работа Starlink по большей части восстановлена. По его словам, сбой нарушал работу примерно 2,5 часа.

Ранее пользователи некоторых стран пожаловались на неполадки в работе Starlink. По данным сервиса Downdetector, 60% пользователей, сообщивших о неполадках, отметили сбои в работе интернета, а 40% пожаловались на полное отключение связи. В США о нарушениях в работе Starlink сообщили порядка 63 тыс. пользователей. Крупные сбои также были зафиксированы в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии.