Возмещение ущерба возможно, в частности, в рамках уголовного судопроизводства, сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина "Моифинансы.рф"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вернуть похищенные киберпреступниками средства, особенно если задействована социальная инженерия, не всегда удается, но есть механизмы, позволяющие это сделать. Об этом в беседе с ТАСС сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

"В ряде случаев похищенные средства обязан компенсировать банк: когда транзакция имела признаки подозрительного платежа, но банк не приостановил операцию, не связался с клиентом, и деньги ушли к злоумышленникам. Законодательство обязывает финансовые организации при проведении транзакции осуществлять проверку на наличие мошеннических "симптомов". Если хотя бы один подозрительный признак обнаруживается, банк обязан блокировать такой платеж и проводить его только в случае, если клиент настаивает на перечислении средств", - сказала эксперт.

Если же банк заблокировал операцию, но клиент настоял на переводе, кредитная организация не будет нести ответственность за хищение этих средств и компенсировать сумму перевода не обязана, отмечает Дайнеко. Кроме того, банк не несет ответственность за хищение, если клиент снял деньги со счета или карты и добровольно передал их злоумышленникам наличными.

Также, по оценкам НИФИ Минфина, в большинстве случаев мошенники для запутывания следов своих преступлений используют длинные цепочки переводов через сторонние счета, которые принадлежат фактическим соучастникам по выводу похищенных средств (дропам). "Если установить организаторов мошеннических действий не всегда возможно, исполнителей - легче. Номер карты, на который мошенники просят отправить деньги - не безликий набор цифр. Карточный счет принадлежит человеку, с которого в судебном порядке можно взыскать полученные им деньги как неосновательное обогащение. Если получатель средств не сможет предоставить в суде доказательства того, что поступившие на его счет деньги - плата за услугу, работу, возврат займа, подарок или благотворительность, полученные средства обяжут вернуть отправителю", - рассказывает Дайнеко.

Возмещение ущерба возможно в рамках уголовного судопроизводства. "Если мошенник пойман, потерпевший вправе требовать возмещения в рамках гражданского иска в уголовном процессе. Во всех случаях мошеннических действий необходимо уведомлять о произошедшем банк, обратиться в полицию", - подчеркивает эксперт.