МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Средние суммы займов, которые россияне берут в микрофинансовых организациях (МФО) на праздники и подарки, увеличились по итогам первого полугодия 2025 года на рекордные 32%, а займы на крупные покупки - на 17%. Об этом сообщается в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Самый бурный рост был зафиксирован среди займов на праздники и подарки, чья средняя сумма увеличилась по итогам первых шести месяцев 2025 года на рекордные 31,6% и достигла 14 418 руб.", - говорится в сообщении.

По данным компании, средняя сумма займа "до зарплаты" в России выросла в первом полугодии 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года на 10,4%, до 12 645 руб. При этом чаще всего россияне брали займы на повседневные или неотложные нужды (38,8%). Средняя сумма в этой категории займов увеличилась на 14,7% год к году или до 12 757 руб. Займы на крупные покупки выросли на 16,9%, до 13 371 руб. К ним относятся, например, приобретение бытовой техники и электроники, мебели и дорогой одежды.

Среди всех категорий займов лишь две отметились снижением средней суммы - это займы на аренду и содержание жилья, а также на поездки и отпуск. В одном случае сокращение составило 8,9%, в другом - 3,5% соответственно. Впрочем, несмотря на это, в первом полугодии текущего года займы на путешествия, как и год назад, сохранили за собой первенство по величине средней суммы - она составила 14 464 руб.

"Средняя сумма займов растет, с одной стороны, из-за инфляции, потому что на удовлетворение текущих потребностей людям нужно больше денег, а с другой стороны, благодаря улучшению качества клиентов МФО. В частности, компании делают ставку на повторных клиентов", - поясняют тренд аналитики компании.

Данные основаны на анализе более 1 млн займов, выданных по всей России за первые шесть месяцев 2024 и 2025 годов.