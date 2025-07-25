В Новосибирской области внедрили ИИ-помощника для чиновников

Сервис ранее был апробирован в Минцифры региона и одном из муниципалитетов

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Сотрудники государственных и муниципальных учреждений Новосибирской области получили возможность использовать искусственный интеллект для работы с документами и обращениями граждан. Такой помощник успешно прошел апробацию, сообщил ТАСС министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

"Мы внедрили ИИ-помощника по клиентоцентричности в плане подготовки писем, ответов на обращения граждан. Зачастую чиновники грешат тем, что используют многокилометровые абзацы текста, выдержки из нормативных правовых актов. И гражданин не всегда разбирается, где суть вопроса", - сказал собеседник ТАСС.

Министр уточнил, что помощник помогает пользователю сформулировать ответы на обращения граждан. В том числе ИИ обращает внимание на вежливый стиль общения, избегает сложных аббревиатур и узких терминов, снижает количество ошибок. Ранее сервис был апробирован в Минцифры региона и одном из муниципалитетов.

Цукарь также сообщил, что на предстоящем в августе международном форуме "Технопром" планируется презентовать "рабочее место госслужащего". "Там будет набор из 10+ сервисов, которые помогут в ежедневной работе. В том числе сервисы, направленные на помощь в работе с информационными системами", - отметил министр.

В числе других проектов, запланированных на 2025-2026 годы, - внедрение больших языковых моделей в отраслях экономики, добавил Цукарь. В частности, запуск "Помощника врача". Планируется, что во время приемов врачи смогут пользоваться чат-ботом, который будет подключен ко всей медицинской документации и вместо долгого самостоятельного поиска данных медик сможет запросить у бота нужную информацию о пациенте. Глава Минцифры подчеркнул, что при этом окончательные решения и назначения будет предпринимать врач.