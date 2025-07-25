Показатель превысил 7 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Общий объем осуществленных инвестиций резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос" в Астраханской области с начала года вырос более чем на 4% и превысил 7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и энергетики.

"На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Лотос" являются 15 резидентов. Объем осуществленных инвестиций резидентами составил более 7 млрд руб., количество созданных рабочих мест - 709", - говорится в сообщении. При этом еще в начале года объем реализованных инвестиций составлял 6,65 млрд.

На территории ОЭЗ успешно работают крупнейший в ЮФО завод по производству кормов для аквакультуры, который готовится запустить вторую очередь. Также идет строительство первого в России завода чистящих средств иранских брендов. "Компания "Гекса-Лотос" завершила строительство третьей очереди завода по производству геосинтетических материалов и производит монтаж оборудования. Идет строительство мукомольного завода компании "Агро-Экспорт". Заложено строительство производственного центра по нанесению защитных и ремонтно-восстановительных покрытий. На стадии проектирования находится еще ряд заводов", - отметили в министерстве.

В портовой ОЭЗ зарегистрированы 3 резидента с проектами строительства контейнерного терминала, терминала для зерновых культур и растительного масла, а также логистического холодильного терминала. Резиденты готовы вложить более 30 млрд рублей в свои проекты. Объем осуществленных инвестиций составил более 750 млн рублей, создано около 40 рабочих мест. ОЭЗ "Лотос" создана в Наримановском районе. В 2020 году ОЭЗ объединили в Каспийский кластер с Портовой особой экономической зоной в районе порта Оля (Лиманский район) в рамках развития МТК "Север - Юг".