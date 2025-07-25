Вложения в Sunrise Hill составили более 2 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Гостиничный комплекс Sunrise Hill резидента территории опережающего развития (ТОР) Сахалин компании "Сахалин шале" прошел сертификацию и получил категорию четырехзвездочного отеля. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)

"Гостиница, расположенная на территории спортивно-туристического курорта "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, включает 101 апартамент в коттеджах, а также клубный дом отдыха со встроенной парковкой. По соглашению с КРДВ вложения в проект составили более 2 млрд рублей, создано 50 рабочих мест. Процесс сертификации был комплексным и объективным, оценивались все аспекты - от инфраструктуры и оснащения номеров до качества сервиса и квалификации персонала. Получение "четверки" означает, что Sunrise Hill соответствует строгим международным требованиям к отелям этого уровня. Это не только признание нашей работы, но и важный шаг для привлечения новых гостей, в том числе из-за рубежа, ценящих гарантированное качество", - говорится в сообщении.

По данным КРДВ, в Сахалинской области резиденты ТОР и СПВ реализуют 116 проектов с объемом инвестиций на сумму более 260 млрд рублей, создается более 13 тыс. рабочих мест. В экономику региона фактически вложено 105,56 млрд рублей, создано 8,3 тыс. рабочих мест. В работу введены 49 проектов.