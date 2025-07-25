По данным сети кинотеатров, еще одной причиной тенденции стал перекос в сторону семейного контента

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Посещаемость сети кинотеатров "Каро" снизилась на 10-13% по регионам, тем не менее выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе сети кинотеатров.

"Выручка в первом полугодии 2025 года в сети по сравнению с 2024 годом возросла на 8%, а по сравнению с 2023 - на 40%. Что касается посещаемости, то есть отчетливая тенденция к падению, и этому есть много причин", - рассказали в пресс-службе.

Среди причин снижения посещаемости в компании назвали нехватку крупных релизов для взрослой аудитории, перекос в сторону семейного контента, а также дефицит маркетинговых бюджетов на промо релизов "не первой величины".

"Что касается вышедших релизов, то дело не только в качестве продукта, но и в совокупности объективных и субъективных факторов, наслоения проката фильмов друг на друга. Аналитически на первое полугодие 2025 года отметку в 1 млрд рублей перешли пять релизов, а за весь 2024 год это удалось лишь семи картинам", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что основная часть выручки была сделана во время новогодних праздников, но вместе с тем выросли показатели и на майских.

Как ранее в интервью ТАСС рассказывал продюсер и кинокритик Иван Кудрявцев, привлечь зрителей в кинотеатры смогут масштабные фильмы-события и развитие международного киноклубного движения.

По его мнению, необходимо удвоить производство крупных событийных картин в российском прокате, тогда трафик кинотеатров сможет вернуться на допандемийный уровень в течение ближайших пяти лет. "В общем-то с теми же проблемами сегодня сталкиваются и в США, и в Китае. Но я верю, что кинотеатральный трафик вернется на очень высокие уровни и даже их превысит в обозримом будущем", - сказал он.