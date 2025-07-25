В пресс-службе компании отметили, что склад расположен в индустриальном парке "Ориентир-Запад"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский парфюмерно-косметический ретейлер "Золотое яблоко" открыл крупнейший распределительный центр в Истринском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Этот распределительный центр станет самым крупным складом бьюти-ретейлера. Его оснащение и складские мощности помогут обрабатывать более 100 млн единиц продукции в год", - сказано в сообщении.

Склад расположен в индустриальном парке "Ориентир-Запад", его площадь - 47 тыс. кв. м. Открывая склад в Истринском районе, компания создала более 600 рабочих мест.

В компании рассчитывают, что расширение логистических ресурсов позволит ей обеспечивать растущий спрос на товары для красоты и здоровья, а также оперативно пополнять ассортимент магазинов. К середине 2025 года сеть "Золотое яблоко" насчитывает 38 магазинов в России, 14 из которых расположены в Москве, отмечает компания.

Всего у "Золотого яблока" 12 складов по всей России. Географическая распределенность позволяет обеспечивать товарными запасами магазины, расположенные в 20 городах страны и доставлять онлайн-заказы в любой населенный пункт РФ.