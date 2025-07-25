Ежедневно на портале заключают порядка 1,5 тыс. контрактов, отметил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Объем закупок на столичном портале поставщиков увеличился более чем на 2,5 млрд год к году за период с января по июнь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"На столичном портале поставщиков за полгода провели закупки на сумму почти 58 млрд рублей. <...> С января по июнь 2025-го объем закупок здесь вырос более чем на 2,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - написал мэр.

По словам Собянина, чаще всего на портале закупали строительные, медицинские, хозяйственные товары и бытовую технику, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, а также информационно-технологические товары, средства связи и электронику. Ежедневно на портале заключают порядка 1,5 тыс. контрактов, отметил мэр.

"Ключевыми регионами-поставщиками, кроме Москвы, стали Московская область, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Тюменская область", - добавил Собянин.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Услугами платформы пользуются более чем 58 тыс. заказчиков из 42 регионов страны.