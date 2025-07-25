Премьер-министр РФ отметил, что за 2024 год более 17 млн человек смогли увидеть первозданную природу

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Путешествия по природоохранным зонам - очень перспективный вид туризма, у которого появляется все больше поклонников. Такую тенденцию отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной экологической конференции.

"Количество тех, кто побывал в федеральных национальных парках, растет. За прошлый год - в 2,5 раза. Более 17 млн человек смогли увидеть первозданную природу, - сказал он. - Считаю, что у такого вида туризма [есть] большой потенциал, и предлагаю развивать его вместе".

Мишустин сообщил, что такие места делают доступными для путешественников при условии бережного отношения к природе. "По решению главы государства формируем нужную инфраструктуру, которая не нарушает хрупкие экосистемы", - пояснил он.

При этом забота об исчезающих представителях флоры и фауны, продолжил премьер, тоже очень значимое направление работы. Надо усиливать межгосударственное сотрудничество для защиты особо редких видов, указал он.

"Это важно для сбережения природного биоразнообразия. У нас такой теме уделяется пристальное внимание. В России свыше 400 видов животных и практически 750 видов растений находятся под охраной государства. Создаются заповедные территории", - напомнил он.

В одной только Республике Алтай, где проходит конференция, расположены государственные заповедники - алтайский и катунский. Они входят в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Всего в России более 12 тыс. особо охраняемых территорий.

Научное сотрудничество

Мишустин также указал, что для успешного решения экологических задач и преодоления последствий климатических изменений важно объединить усилия ученых и новаторов разных стран. Важно, в частности, внедрять современные технологии, чтобы отслеживать состояние воздуха, воды, солнечной активности, излучений, ветра.

"Российские исследователи оперативно получают такие данные благодаря широкой сети пунктов наблюдения Росгидромета, а также отечественной орбитальной группировке из 18 спутников", - сообщил он.

Для изучения природных процессов Арктики построена ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс". "Уникальное судно, единственное в мире", - заметил российский премьер.

Благодаря платформе ученые смогли попасть в те районы высокоширотной Арктики, которые ранее были недоступны. Собранная информация востребована для улучшения навигации по Северному морскому пути - важнейшему транспортно-логистическому коридору.

"Идут и исследования Антарктиды. В прошлом году открыт новый зимовочный комплекс "Восток". Современное здание в центре материка построено менее чем за пять лет. Площадь - почти 3 000 кв. м. Это научные лаборатории, жилые и общественные помещения, энергоцентры и технические блоки", - описал принимаемые меры глава кабмина.

Изыскания, которые там ведутся, имеют существенное научное значение и могут дать представление о причинах климатических изменений, пояснил он. "Надо формировать условия для кооперации наших ученых, чтобы подобных проектов, в том числе совместных, становилось больше", - подытожил Мишустин.