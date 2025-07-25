Операционная прибыль снизилась до €3,83 млрд

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль германского Volkswagen упала во втором квартале 2025 года более чем на треть (36,3%) по сравнению с годом ранее и составила €2,29 млрд. Об этом говорится в сообщении концерна.

Среди причин называются низкие показатели продаж брендов Porsche и Audi, а также высокие расходы на реструктуризацию и пошлины США. Операционная прибыль снизилась на 29%, до €3,83 млрд. Оборот, несмотря на небольшой рост поставок, упал на 3%, до €80,6 млрд.

Volkswagen скорректировал свой прогноз на текущий год в сторону снижения. Это произошло, в частности, из-за ввозных пошлин США. Только в первом полугодии они обошлись концерну в €1,3 млрд.

Ранее Volkswagen сообщил, что его прибыль в первом квартале 2025 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 41%, до €2,19 млрд. Германская автомобилестроительная индустрия переживает острый кризис, что связано в том числе с обострением торговых отношений между Китаем и Евросоюзом, а также между США и ЕС.