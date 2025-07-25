Решение принято на фоне кризиса на рынке грузовиков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Крупнейший производитель грузовой техники в РФ "Камаз" с 1 августа введет сокращенную на один день рабочую неделю на фоне кризиса на рынке грузовых автомобилей. Решение коснется подразделений, у которых нет полной загрузки, говорится в сообщении автопроизводителя.

"Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа. Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки", - отмечается в сообщении.

По итогам первого полугодия рынок грузовиков свыше 14 тонн сократился почти на 60%. Среди причин в "Камазе" называют ввоз импортерами в прошлом году избыточного количества техники, а также денежно-кредитную политику ЦБ, приведшую к невозможности приобретения новой техники в кредит или лизинг. В результате на складах импортеров скопилось более 30 тыс. грузовиков, а у лизинговых компаний - более 10 тыс. единиц техники, которую транспортные и другие компании взяли в лизинг в прошлом году, но были вынуждены вернуть.

"При текущем прогнозе рынка грузовиков России свыше 14 тонн в 2025 году от 40 до 60 тысяч штук и с учетом того, что в первом полугодии уже реализовано свыше 20 тысяч единиц, в основном из запасов, ожидать роста продаж выпущенной в 2025 году техники не приходится", - подчеркнули в компании.

Вместе с тем продажи самого "Камаза" сократились менее чем на 30%, это в два раза лучше рынка. Доля компании на рынке выросла до 40%. "Благодаря предпринятым ранее мерам, нам удалось в первом полугодии обеспечить компанию стабильными заказами", - заявил автопроизводитель.

В настоящее время руководство "Камаза" и службы продаж ведут переговоры с традиционными и новыми клиентами о закупках дополнительной техники для загрузки своего производства, пока не восстановится ситуация на рынке. "Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством", - отметили в компании.

График работ автопроизводителей

Ранее о возможном изменении графика работы своих производственных площадок и введении осенью неполной четырехдневной рабочей недели объявлял "Автоваз". Позднее о работе в четырехдневном режиме в августе сообщил Горьковский автозавод.