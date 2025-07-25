Во втором квартале 2025 года общая выручка составила 88,27 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Группа "Русагро", один из ведущих российских агрохолдингов, в первом полугодии 2025 года увеличила общую выручку на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 171,063 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Во втором квартале 2025 года общая выручка составила 88,27 млрд рублей, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года. "Выручка "Русагро" увеличилась за счет консолидации результатов группы "АгроБелогорье" и позитивной ценовой конъюнктуры в мясном бизнесе. Рост выручки масложирового бизнеса обусловлен распределением продаж в пользу более маржинальных экспортных рынков", - отмечается в сообщении компании.

Также сообщается, что объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции во втором квартале 2025 года остался практически без изменений относительно аналогичного квартала предыдущего года на уровне 505 тыс. тонн. Продажи шрота выросли на 14% до 248 тыс. тонн. Объем реализации сырого масла сократился на 11%, до 185 тыс. Продажи промышленных жиров также снизились на 12% в связи с замедлением потребительской активности населения и сокращением экспортного спроса в ответ на укрепление курса рубля.

В то же время производство сахара во втором квартале выросло на 7% относительно аналогичного квартала предыдущего года, до 58 тыс. тонн. Объем реализации сахара вырос вслед за производством на 8%.

Кроме того, во втором квартале текущего года выросло производство свинины в живом весе на 73%, до 137 тыс. тонн. Объем продаж продукции свиноводства также увеличился на 83%, до 115 тыс. тонн.

При этом продажи зерновых культур снизились на 20% относительно второго квартала 2024 года и составили 152 тыс. тонн. Объем продаж пшеницы также сократился на 64%, до 44 тыс. тонн. При этом продажи кукурузы увеличились в два раза за счет восстановления урожайности и дополнительной площади сева в Приморье.

О компании

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Республике Башкортостан и Приморском крае.

Компания реализует продукцию в более 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.