Это позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство России своим постановлением приостановило механизм действия плавающих экспортных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот.

Механизм экспортных пошлин на подсолнечное масло с сентября 2021 года использовался для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Размер пошлины составлял 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Теперь же по предложению Масложирового союза ограничение отменено. "Это позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника, - отмечается в сообщении пресс-службы кабмина. - В настоящее время внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян".

Как отмечают в правительстве, за время действия механизма пошлин "удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок". Теперь же решение об их отмене "особенно актуально в преддверии осенних полевых работ".

По оценке Масложирового союза, в 2025 году, по прогнозам, в России будет произведено 7,3 млн т подсолнечного масла - на 2,8% больше, чем год назад.