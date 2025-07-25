Россия в I полугодии увеличила экспорт водки на 39%

Он составил около $25 млн, отметили в федеральном центре "Агроэкспорт"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия в первом полугодии 2025 года увеличила экспорт водки в денежном выражении на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до около $25 млн, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за первые полгода 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки 16 тыс. тонн водки на сумму около $25 млн. За аналогичный период прошлого года российский экспорт составил более 13 тыс. тонн на почти $18 млн. Таким образом, экспорт вырос на 21% в натуральном выражении и 39% - в стоимостном", - говорится в сообщении.

В топ-5 стран - импортеров в стоимостном выражении входят Казахстан, Грузия, Азербайджан, Китай и Израиль. Кроме того, в 2025 году Россия возобновила экспорт водки в Лаос (впервые с 2023 года) и Малайзию (впервые с 2022 года).

Также в 2025 году в стоимостном выражении вырос экспорт джина, ликеров и прочих спиртных напитков.