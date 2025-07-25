Компания решила сосредоточиться на выпуске конфет и мини-плиток Dove Promises и "Коркунов" Pure Choco

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Компания Mars прекратила производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов" с 1 января 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского подразделения Mars.

"Принято решение о прекращении производства и выводе из ассортимента шоколадных плиток под торговыми марками Dove и "Коркунов" с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Там отметили, что решение принято для оптимизации бизнес-модели и эффективного использования ресурсов компании.

В компании подчеркнули, что Одинцовская кондитерская фабрика привержена запросам потребителей и старается им следовать, чтобы обеспечить покупателей доступной и качественной продукцией. В связи с этим ведется постоянная работа по улучшею эффективности.

Mars отмечает, что такое решение позволит сфокусировать внимание на производстве самого востребованного продукта. Речь идет о шоколадных конфетах и мини-плитках Dove Promises и "Коркунов" Pure Choco.

Компания Mars выпускает шоколадные батончики Twix, Snickers, жевательные резинки Orbit, а также корм для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.