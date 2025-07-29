"Будущее на батарейках": что нужно знать при переходе на электротранспорт

Электрокары по ряду причин постепенно завоевывают симпатии автолюбителей и предпринимателей в автомобильной сфере. Поговорили об этом с автовладельцами и экспертами — представителями одного из самых динамично развивающихся в этом направлении регионов — Калининградской области. По прогнозам специалистов, уже к 2030 году каждая десятая машина в этом самом западном регионе страны будет электромобилем

Найти тебя

В Калининграде высокий уровень автотрафика, однако в потоке машин трудно распознать электрокар. В отличие, например, от союзной Белоруссии, где владельцам электромобилей выдают регистрационные знаки с зелеными цифрами и буквами, что выделяет их на дорогах, в регионе электрокары внешне ничем не отличаются от обычных автомобилей.

Но это, конечно, не значит, что их нет — наоборот, число "электричек" растет, рынок электромобилей, хотя еще молод, динамично развивается, чему способствуют расширение ассортимента, запуск калининградским автосборочным предприятием "Автотор" производства собственных электрокаров, более низкая стоимость содержания и обслуживания электромобиля по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

"Если у тебя частный дом, можешь смело брать", — говорят местные владельцы электрокаров.

С гибридом или без

"Электромобилем в целом доволен, покупал в салоне осенью прошлого года, первоначальная цена — 3,4 млн рублей минус госсубсидия на покупку электромобиля, ее размер — 925 тыс. рублей, в итоге заплатили порядка 2,5 млн с каско. Остановился на электрокаре с учетом того, что климат здесь мягкий, зима не слишком холодная. Выгодно: электрозаправка намного дешевле по сравнению с бензином", — рассказал автолюбитель Данила, владелец электрокара "Амберавто А5", производимого в Калининграде.

Заправляется Данила на быстрых станциях, по времени это меньше часа. Емкость батареи его машины — 60 кВт⋅ч, стоимость заправки — 15 рублей за киловатт. В результате полная зарядка батареи обходится в 900 рублей — это значительно ниже, чем заполнить бак бензином.

"Запас хода на одном полном заряде у моей машины до 520 км. С учетом того, что до нуля не опускаюсь, а где-то до 20% и заправляюсь до 80%, в среднем заправка обходится 650–700 рублей. Вот я только что зарядился — мне показывает прибор, что это на 502 км. Езжу не только по городу, поэтому заправляюсь в неделю раз", — говорит Данила.

Если в частном доме есть парковочное место с подведенным электропитанием от домашней сети, стоимость зарядки уменьшается почти в три раза, но времени уйдет больше: 6−8 часов.

За почти год эксплуатации с особыми проблемами Данила не сталкивался, отмечает, что зимой, когда включен обогрев, расход заряда увеличивается. На одном заряде в зимний период получится проехать на 20–30% км меньше, чем в теплый сезон, это зависит от типа батареи и температуры.

"Что касается самого процесса зарядки, то у меня сразу проблем не возникло, освоил быстро, скачал приложение и заряжай, это удобно", — добавил собеседник.

Большинство владельцев "электричек", отмечают, что, пересев с обычной машины на электромобиль, приходится перестраивать и свое мышление, ведь эксплуатация отличается от машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Надо постоянно следить за уровнем заряда батареи, иметь под рукой карту зарядок, к тому же сама зарядка — это не всегда быстро. Лучше распланировать время так, чтобы за время зарядки можно было заняться другими делами: закупить продукты, пообедать в кафе, благо, что ЭЗС обычно расположены рядом с кафе и гипермаркетами.

Попробовать что-то новенькое решила и владелица электромобиля известного китайского бренда BYD (Build Your Dreams). Говоря о своем выборе в пользу электротранспорта, привела примерно те же аргументы, что и Данила. Рассказала, что у друзей в семье два электрокара — Tesla и Volkswagen Polo. Живут в частном доме, заправка дешевая, очевидна экономия на топливе, да и обслуживать электромобиль, говорят, проще.

"Пока предпочитаю бензиновый автомобиль — лучше выбрать добрую классику, ведь не везде есть быстрые зарядки, запас хода электромобиля порядка 500 км. А как машина поведет себя зимой? Поэтому пока только присматриваюсь к автокарам", — вступил в разговор у ЭЗС на улице Пролетарской владелец традиционного авто с ДВС.

Здесь же заряжался автомобиль гибридной версии Range Rover. "У машины есть все преимущества "электрички", особенно удобно на коротких расстояниях, при поездках по городу, в то же время нет зависимости от наличия зарядок. В чистом виде электрокар пока не купил бы", — сказал собеседник, говоря о своих предпочтениях.

А что с электрозаправками?

На ЭЗС, в отличие от обычных АЗС, нет человека-оператора, оператором выступает программное обеспечение, водитель через приложение сам управляет процессом зарядки, оплачивает стоимость услуги. Очевидно, что автомобиль с ДВС более привычен для большинства водителей, а новые технологии и особенности электрокаров еще настораживают.

Однако, несмотря на это, электромобили становятся все более популярными, а рост количества ЭЗС делает их использование более удобным. На начало 2025 года в регионе было зарегистрировано более 1 500 электрокаров, это почти втрое больше, чем два года назад.

"В настоящий момент у нас есть 50 зарядных станций, доступных для публичной зарядки — быстрые и медленные. В электромобильном мире есть два типа оборудования — супербыстрые зарядные станции, которые позволяют за полчаса зарядить машину, и медленного формата, предполагающие многочасовую зарядку, как правило, они используются дома либо на работе, отеле, где паркуется и пребывает несколько часов машина", — рассказал Артем Тачков, генеральный директор ООО "Вольтфуел" (Voltfuel), специализирующейся на зарядной инфраструктуре для электромобилей.

© Лариса Ключникова/ ТАСС

С ростом числа "зеленых" машин компания ежегодно расширяет инфраструктуру. "По планам в этом году хотим добавить порядка 20−30 зарядных станций, довести их число до 70−80, включая и медленные. Два года назад цифры были меньшими в два раза", — отметил Тачков.

Прежде всего намерены охватить электрозаправками отдаленные города и крупные поселки области. "Мы хотим добавить заправки в области, в Зеленоградске, Черняховске. В Калиниграде станций более чем достаточно. Если машину эксплуатировать в формате "работа — дом", вообще никаких проблем с зарядкой не вижу", — сказал Тачков.

Расширяют также заправочную сеть региона АО "Россети Янтарь", введены в эксплуатацию два хаба Росатома для быстрой зарядки электротранспорта в аэропорту Храброво и на острове Октябрьский. Минпромторг заявлял, что на текущий год намерен выделить субсидий на новые ЭЗС для всех компаний.

"Я сам владелец электромобиля, уже года четыре езжу и сделал вывод, что мне выгоднее эксплуатировать именно его. Машина удобна, она плавно едет, нет толчков переключений электропередач, нажал газ едешь, нажал тормоз — остановился, — делится своим мнением Тачков. — Когда у тебя всю жизнь была машина на бензине, сложно было сделать первый шаг, перейти на другой тип машин".

Мало информации

Сегодня машины на бензине и дизеле более привычны, покупку электрокаров сдерживают определенные страхи водителя, инертность, недостаточная информированность.

"Нет еще достаточного информирования пользователя о том, что уже достаточно ЭЗС, что машина на одной зарядке проезжает порядка 300−400 км, а электричество стоит значительно дешевле бензина или дизеля. Вы экономите на топливе и еще на обслуживании, потому что у электрокара меньше различных агрегатов, нет масел, фильтров, по расходникам и обслуживание проще", — отметил Тачков.

Также среди сдерживающих факторов он отметил отсутствие широкого модельного ряда в средней ценовом сегменте (2−3 млн рублей) при обилии в премиальном.

"По сути, у нас есть "Амберавто", который собирают у нас. Это машина седан. Если человек хочет купить электрический кроссовер, машину в премиум-сегменте (а это более 5 млн), его возможности приобрести ее за доступные деньги ограничены. Часто люди покупают машины на вторичном рынке, причем премиум-машины с ДВС, там выбор больше", — отметил Тачков.

Идею выделять электрокары зелеными номерами он считает хорошей: тем самым можно было бы поощрять пользователей, которые перешли на экологичный вид транспорта, ввести для них различные льготы, в том числе налоговые, предоставлять бесплатные парковки.

Когда люди начнут замечать зеленые номера, начнут задумываться о покупке такого вида транспорта. Для Калининграда вопрос экологии не абстрактен. Каждый электрокар — это сокращение выброса вредных веществ в атмосферу, снижение шума, электромобили работают тише, чем традиционные машины. Инициируют даже сделать зоны региона с природными заповедниками только для экологичных машин.

Новые сервисы

Оживился в Калининграде и спрос на EV-автомобили в корпоративном сегменте — это сферы такси, доставки, каршеринга. В городе заработал сервис электротакси. На линию выпущены электрокары "Амберавто А5".

"В марте 2024 года запустили электротакси в Калининграде — 50 автомобилей "Амберавто". Время показало, что мы правильно видим развитие этого направления. Проект считаю успешным, — отметил глава компании "Кениг-рент" Александр Навагин.

По его словам, в парке сейчас около 350 автомобилей, из них порядка 50 — электрических. Набирая штат, в компании исходят из того, что водителям надо время для адаптации к особенностям управления электромобилем, особенно если они ранее работали на бензиновых или дизельных такси, поэтому их обучают до "продвинутого" уровня.

© Лариса Ключникова/ ТАСС

За год особых сложностей с машинами не было. Показательно, что на 140 тыс. км пробега на одном из электрокаров первый раз поменяли колодки, в случае ДТП вопрос с запчастями решают.

"Пошли нестандартным путем, мы же и официальные дилеры этого бренда в Калининграде, это наш домашний бренд, создали салон и сервисную зону, обучили специалистов", — отмечает Навагин, который является и гендиректором ООО "НФ-Моторс".

Пока отдельной опции на заказ электромобиля, как и отдельного тарифа, в приложениях нет, но, возможно, такая необходимость возникнет в обозримом будущем. Также скоро появится возможность арендовать электрокары. Навагин рассказал, что к сентябрю в парке будет порядка 200 автомобилей, из них 30 электромобилей "Амберавто".

Среди покупателей, отмечает Навагин, много молодых людей, активных женщин, а также людей, живущих в собственных домах.

"Если человек научился ездить на этом автомобиле, ему уже сложно потом пересесть на бензиновый, потому что экономия есть даже по сравнению с газовым автомобилем. Раньше была только "Тесла", но она достаточно дорогая, сейчас все доступнее, потому что есть субсидия государства при покупке электромобиля", — подчеркнул Навагин.

Сейчас лето и "есть некая маркетинговая активность", работает отложенный спрос, цена нового автомобиля — 3,2–3 млн рублей минус субсидия и скидки, люди этим хотят воспользоваться.

В июле дилеры уже продали порядка 50 электромобилей. В планах — предложить в аренду новые небольшие электромобили, которые начали производить на "Автоторе", развивать электромобильность для людей с инвалидностью.

Электрокары занимают в городской транспортной политике региона все более значимое место. Электротранспорт особенно важен в условиях изоляции от ЕС и сложной логистики, тем более что, как отмечают власти региона, возле города Неман планируется построить гигафабрику по производству электробатарей, который реализует Топливный дивизион Росатома ТВЭЛ.

Лариса Ключникова