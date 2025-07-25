Зеленский заявил, что договорился о продаже украинских дронов США

По словам Владимира Зеленского, сумма сделки составит до $30 млрд

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский утверждает, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о продаже Вашингтону украинских дронов, сумма сделки составит до $30 млрд.

"С Трампом мы договорились, что США будут покупать у нас дроны. Важно подготовить этот договор на $10-30 млрд", - приводит его слова с пресс-конференции агентство РБК-Украина.

Зеленский также напомнил, что Украина хочет получить от США 10 систем ПВО Patriot, поставки которых будут оплачивать европейские партнеры. Он признал, что пока есть договоренности лишь о трех таких системах. "Сколько уже имеем. Три. Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегия - одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", - добавил он.

Ранее Зеленский в интервью газете The New York Post заявил, что Киев и Вашингтон "рассматривают "мегасделку", в рамках которой США купят проверенные в боевых условиях украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у Америки ряд вооружений". Позже премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Зеленский и Трамп договорились на политическом уровне об инвестициях в производство дронов на Украине и их закупке Вашингтоном.

16 июля Трамп также отмечал, что уже начались первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины. Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.