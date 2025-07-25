Документы разработанны в целях создания безопасной цифровой среды на платформах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил два закона, разработанных в целях создания безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также для создания правовых условий развития и функционирования таких платформ.

Документы были инициированы правительством РФ. По замыслу авторов, в законодательстве определяется понятие "платформенная экономика", под которым понимается совокупность имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением такой деятельности.

Определяется понятие "цифровая платформа" - это информационная система или сайт в интернете, и (или) программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе в целях обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Посреднические платформы включат в реестр

Предоставление доступа к цифровым платформам должно основываться на принципах равенства и запрета дискриминации, соблюдения требований законодательства РФ. Цифровые платформы, обеспечивающие в совокупности взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров, а также предоставляющие техническую возможность размещения заказов и (или) карточек товаров, совершения сделок между партнерами и пользователями, осуществления оплаты товара (работы, услуги) пользователем в пользу партнера, и включенные в реестр посреднических цифровых платформ, определяются как посреднические цифровые платформы (ПЦП). Реестр ПЦП будет вести уполномоченный правительством орган.

Взаимодействие оператора и партнеров будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ и на основании договора между оператором и партнером. Оператор обязан будет обеспечить возможность для партнера заключить такой договор в электронной форме на ПЦП. При заключении договора с партнером оператор проверяет сведения о лице, имеющем намерение стать партнером.

Устанавливаются требования к размещению карточки товара партнером на ПЦП. Так, оператор обязан обеспечивать партнеру техническую возможность размещения в карточке информации о партнере, товаре, работе, услуге, в том числе о наличии у партнера разрешений, лицензий или иных документов, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, а также информации об исполнении требований по маркировке товаров.

К продаже на маркетплейсах не будут допускать запрещенные товары, такие как, например, несертифицированные БАД или агрохимикаты. Продажа партнером товаров, свободная реализация которых ограничена законодательством РФ, может осуществляться с использованием ПЦП при условии идентификации и аутентификации пользователя-покупателя с использованием биометрических персональных данных. Вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей: в случае, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию, платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции.

Скидки будут регламентированы

Регламентируется предоставление скидок на товары. Так, в частности, устанавливается, что снижение оператором цены предлагаемого партнером товара за счет партнера допускается в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором при условии направления партнеру уведомления о намерении снизить цену товара не менее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемого снижения и при условии получения согласия партнера на такое снижение цены.

Также по закону на оператора возлагается обязанность обеспечить партнеру возможность установить запрет, в том числе посредством использования личного кабинета (при наличии), на продажу предлагаемых им товаров со снижением цены за его счет. Оператор не вправе направлять такому партнеру уведомления о намерении снизить цену на товары, в отношении которых данным партнером установлен запрет на продажу со снижением цены, если иное не предусмотрено условиями договора или не установлено партнером.

Платформы будут нести ответственность перед потребителем в случае неисполнения ими своих обязанностей. Если платформа исполнила свои обязанности, а продавец представил недостоверные документы или товар ненадлежащего качества, ответственность будет лежать, как и прежде, на продавце. Платформа обязана обеспечить возможность покупателю предъявить требования продавцу через саму платформу. Вводится система досудебного урегулирования споров с платформой, взаимодействие операторов платформ с налоговыми органами становится обязательным.

Вторым законопроектом, в частности, вносятся поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", он дополняется требованиями к размещению предложений о продаже товаров, подлежащими исполнению хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, в публичном доступе, в том числе на посреднических цифровых платформах.

Закрепляется ответственность оператора за убытки, причиненные потребителю вследствие несоблюдения оператором требований к размещению на ПЦП предложений о продаже товара, выполнении работы, оказании услуги. На оператора возлагается обязанность обеспечить на ПЦП техническую возможность предъявления требований потребителя к продавцу (исполнителю услуг) о возврате уплаченных денежных средств и возмещении убытков.

Иностранные партнеры

Ко второму чтению были добавлены определения понятий "партнер-продавец" и "партнер-исполнитель". К отношениям с партнерами, являющимися иностранными юрлицами, иностранными организациями, не являющимися юрлицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими деятельность с использованием посреднической цифровой платформы на законном основании, законодательство о платформенной экономике будет применяться в части, не противоречащей праву Евразийского экономического союза и международным договорам РФ.

Условия договора между оператором и партнером или владельцем пункта выдачи заказов должны в том числе предусматривать порядок установления скидок на предлагаемые товары, работы и услуги. Партнер и (или) владелец пункта выдачи заказов, возместившие вред, причиненный оператором, имеют право обратного требования (регресса) к этому оператору в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Уточнены основания, когда оператор вправе ограничивать или прекращать размещение карточки товара. Партнер-исполнитель, являющийся индивидуальным предпринимателем или самозанятым, лично выполняющий работы, оказывающий услуги, вправе осуществлять такую деятельность в рамках гражданско-правовых отношений с использованием посреднической цифровой платформы в случае соответствия его деятельности ряду требований.