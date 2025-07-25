СФ одобрил закон о перечне значимых разработчиков российского ПО

Согласно нововведениям, специальный перечень значимых разработчиков будет вести Минцифры

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который в том числе предусматривает создание перечня значимых разработчиков российского ПО.

В документе отмечается, что разработчик признается значимым при соответствии установленным критериям. Так, разработчиком должна выступать российская коммерческая организация, которая находится под контролем РФ, российского субъекта, российского муниципального образования или гражданина РФ. Кроме того, значимыми будут признавать только тех разработчиков, которые заключили с правительством соглашение о разработке или модернизации за счет собственных средств ПО и баз данных в целях импортозамещения для реализации особо значимых проектов. Российский кабмин сможет устанавливать порядок и условия заключения соглашений, а также дополнительные критерии для отнесения разработчиков к указанной категории.

Согласно нововведениям, специальный перечень значимых разработчиков будет вести Минцифры. Порядок формирования и ведения перечня будет устанавливать министерство.

Закон наделяет Минцифры полномочиями по ведению еще одного перечня, в который войдут российские программы, разработанные и используемые для собственных нужд российскими компаниями. ПО будет добавляться в перечень по решению правительственной комиссии, состав и порядок работы которой утвердит кабмин.

Кроме того, Минцифры будет формировать перечень доверенных российских программ и баз данных. Этот список будут составлять программные продукты, которые соответствуют наиболее высоким требованиям безопасности. Обязательное требование для доверенного ПО - оно на 100% принадлежит российским собственникам (государству, госорганам, отечественным компаниям или индивидуальным предпринимателям - гражданам РФ). В этот перечень программы также будут добавляться на основании решения специальной правительственной комиссии.

Закон также содержит положения, касающиеся оператора реестра отечественного ПО. Устанавливается, что организацию-оператора будет определять кабмин. При этом учредителем такой организации должна быть Российская Федерация, а функции и полномочия учредителя от имени РФ будет исполнять Минцифры.

Доступность сайтов госорганов для инвалидов по зрению

Закон также содержит нормы о беспрепятственном доступе инвалидов по зрению к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, опубликованной на официальных сайтах. Согласно нововведениям, требования в этой сфере будет устанавливать правительство РФ

В случае подписания закона президентом России новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года.