Почти 74% мусоровозов начали передавать геолокацию в единую систему учета отходов

При этом более 6,5 тыс. средств до сих пор не обеспечили передачу данных ГЛОНАСС, что составляет 26,1% от общего количества, отметили в РЭО

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Данные о местоположении в федеральную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) уже передают 73,9% мусоровозов по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Во ФГИС УТКО внесена информация о более 25 тыс. транспортных средствах по вывозу отходов. Из них 18,5 тыс. передавали треки движения, это 73,9% от общего количества. Передача данных ГЛОНАСС в единую систему позволяет видеть маршруты мусоровозов, как они им следуют, выявлять несанкционированный сброс отходов", - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом более 6,5 тыс. средств до сих пор не обеспечили передачу данных ГЛОНАСС, что составляет 26,1% от общего количества.

"В "зеленой зоне" находятся 67 регионов, они передают треки по 50% мусоровозов и более. Еще шесть регионов - в "желтой зоне" с показателем от 20% до 50% по передаче треков. Четыре региона в "красной зоне": это Республики Дагестан, Ингушетия, Ивановская область и Чукотский автономный округ с показателем менее 20%", - добавили в пресс-службе РЭО.