Росконгресс считает наиболее вероятным снижение ключевой ставки до 16%

При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики, отмечается в материале фонда

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Эксперты фонда "Росконгресс" считают снижение ключевой ставки Банка России до 16% к концу 2025 года наиболее вероятным сценарием. Такое мнение они выразили в материале "Ключевая ставка Банка России. Перспективы снижения в 2025 году", опубликованном на сайте фонда.

"Базовый сценарий: снижение ставки до 16%. Снижение ключевой ставки до 16% к концу 2025 года является наиболее вероятным сценарием. При прогнозируемой инфляции 7-8% реальная ставка составит около 9-10%, что сохранит жесткость денежно-кредитной политики", - отмечается в материале.

При этом, по данным "Росконгресса", снижение ставки до 16% не приведет к резкому улучшению ситуации и к заметному росту экономики, но усилит инфляционное давление, особенно на фоне роста тарифов.

Также эксперты отмечают, что бизнес-сообщество предлагает более решительное снижение ставки до 12% для стимулирования экономической активности. "Однако такой шаг сопряжен с рисками стагфляции и усиления инфляционного давления из-за роста кредитной активности и активности в потребительском сегменте", - подчеркивают эксперты.

По их словам, снижение ставки до 12% само по себе также не гарантирует устойчивого экономического роста. Прогноз роста ВВП на 2025 год (1,5%) указывает на ограниченные возможности восстановления без дополнительных мер.

На предыдущем заседании в июне Банк России после длительного периода сохранения ключевой ставки на уровне 21% годовых снизил ее до 20%, указав на устойчивое снижение инфляционного давления. Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в начале июля сообщал, что регулятор на июльском заседании без сомнения будет рассматривать вариант снижения ключевой ставки шагом не менее 1 п. п. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет сегодня, 25 июля 2025 года.