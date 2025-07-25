В ведомстве сообщили, что потребность юга России в газе новой генерации составит порядка четырех млрд куб. м в год

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго разработать план-график строительства новых генерирующих объектов на юге России. Об этом сообщили в правительстве России по итогам совещания по строительству генерации на юге РФ.

"Александр Новак поручил Минэнерго совместно с генерирующими компаниями, "Газпромом" и властям регионов в оперативном порядке разработать комплексный план-график строительства новых генерирующих объектов на юге России, предусматривающий газификацию указанных объектов и обеспечение их земельными участками с установкой сроков и ответственных исполнителей", - сообщили в кабмине.

По информации Минэнерго, потребность юга России в газе новой генерации составит порядка 4 млрд куб. м в год. При этом земельными участками под строительство генерирующих объектов, по сообщению Минэнерго и властей Краснодарского края и Республики Крым, на текущий момент обеспечены 6 из 7 генерирующих объектов

Представитель "Газпрома" сообщил, что для обеспечения заявленного объема газа потребуется расширение мощности двух газопроводов.

В правительстве также отметили, что представители Минэнерго, "Газпрома", генерирующих компаний, властей Краснодарского края и Республики Крым доложили вице-премьеру о текущем статусе обеспечения территорией и газовой инфраструктурой для возведения новых генерирующих объектов на юге России.

Речь идет о строительстве тепловых электростанций в Краснодарском крае и Республике Крым общей мощностью 2,25 ГВт.