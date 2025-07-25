Цена бензина Аи-92 снизилась на 1,49%, а Аи-95 - на 1,17%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" на бирже по итогам торгов в пятницу снизилась на 1,1-1,5% на фоне информации о возможном введение запрета на экспорта бензина для производителей с 1 августа. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась на 1,49%, до 65,314 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,17%, до 75,435 тыс. рублей за тонну. При этом стоимость обоих видов топлива пока находится близко к историческим максимумам.

Дизельное топливо подешевело на 1,17%, до 57,824 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) - на 0,82%, до 71,256 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута подросла на 0,74%, до 25,543 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов - на 3,96%, до 18,912 тыс. рублей за тонну.

Накануне источники ТАСС на топливном рынке сообщили, что ведомства готовятся ввести запрет на экспорт бензина для производителей с 1 августа сроком на один или два месяца. Сейчас ограничения на поставки за рубеж действуют только для трейдеров до конца лета.

Кроме того, ФАС России сообщила, что возбудила дело против "Газпром ГНП продажи" из-за снижения объемов реализации топлива на биржевых торгах. По данным Петербургской биржи, которые привела ФАС, с 20 мая по 27 июня объем реализации бензина Аи-92 с Сургутского ЗСК (завод по стабилизации конденсата - прим. ТАСС), принадлежащего компании, снизился на 74%, бензина Аи-95 - на 50%. По мнению ФАС, эти действия могли привести к увеличению стоимости бензина.