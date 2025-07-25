Эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев отметил, что рубль резко просел, нефть торговалась в плюсе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг снизился на 1,18%, до 2 807,69 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,7% - до 1 121,55 пункта. Курс юаня вырос на 10 коп., до 11,04 руб.

"Индекс Мосбиржи сегодня умеренно корректировался вниз, оставаясь над 2 800 пунктами. При этом рыночная конъюнктура благоволила - рубль резко просел, нефть торговалась в плюсе. Рынок отреагировал ожидаемо сдержанно по факту завершения третьего раунда стамбульских переговоров. Речь на них в основном касалась гуманитарных вопросов. Инвесторов, безусловно, обнадеживает продолжение диалога, но сильным драйвером могут быть только мирные договоренности, а в этом направлении стороны только подбирают точки соприкосновения", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Мечела" (+1,3%), возможно, после публикации отчета МЭА, в котором говорится, что в ближайшие годы Китай сохранит статус ведущего потребителя угля в мире", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции ММК (-2,8%), скорее всего, после публикации разочаровавшего инвесторов отчета по МСФО за второй квартал 2025 года.

Прогноз на 25 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в пятницу курс доллара будет колебаться на уровне 78,5-80,5 руб., юань - в диапазоне 10,95-11,25 руб. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 775 - 2 875 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 25 июля индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 25 июля: 78-80 руб., 92-94 руб. и 11-11,4 руб., соответственно.