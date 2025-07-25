Инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, сообщил регулятор

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России второй раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз сразу на 2 процентных пункта (п.п.), ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году", - говорится в сообщении регулятора.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, подчеркнули в ЦБ.