При этом, по оценкам регулятора, в июле месячный прирост индекса потребительских цен временно увеличится из-за произошедшей значительной индексации коммунальных тарифов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в 2025 году снизится до 6-7% и вернется к целевому уровню 4% в 2026 году, говорится в сообщении ЦБ.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Годовая инфляция, по оценке на 21 июля, составила 9,2%", - отмечается в сообщении.

При этом, по оценкам регулятора, в июле месячный прирост индекса потребительских цен временно увеличится из-за произошедшей значительной индексации коммунальных тарифов.