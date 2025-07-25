Среди основных рисков регулятор выделяет в том числе отклонение экономики вверх от устойчивого роста и высокие инфляционные ожидания, отметили в ЦБ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Профинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Среди основных рисков регулятор выделяет в том числе отклонение экономики вверх от устойчивого роста и высокие инфляционные ожидания. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам заседания по ключевой ставке.

"Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли", - говорится в сообщении.