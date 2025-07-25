ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний на 2025 год до 9-12%

Регулятор сохранил прогнозные значения на 2026-2027 годы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России скорректировал свои прогнозы по росту кредитования компаний и населения на 2025 год, при этом сохранив прогнозные значения на 2026-2027 гг. Об этом сообщается в обновленном среднесрочном прогнозе регулятора.

Так, ЦБ скорректировал прогноз роста кредитования компаний на 2025 год до 9-12% с 8-13% ранее, прогноз по кредитованию населения был понижен до 1-4% с 1-6% ранее. Прогноз роста ипотечного кредитования также снижен до 3-6% с 3-8% ранее.

Прогнозы по кредитованию на 2026-2027 гг. остались неизменными.