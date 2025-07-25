При этом безработица находится на исторических минимумах, отметил регулятор

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. На рынке труда появляется больше признаков снижения напряженности, однако безработица находится на исторических минимумах. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке.

"Появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. По-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах", - отмечается в пресс-релизе.