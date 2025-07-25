Первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике отметил, что удалять всю опубликованную до вступления соответствующего закона в силу рекламу не нужно

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Наказание за рекламу в Instagram и Facebook (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta) будет распространяться на материалы, опубликованные до вступления соответствующего закона в силу, если блогер будет пытаться их продвигать и актуализировать. На это указал первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Удалять всю старую рекламу не нужно, но попытка ее актуализировать и продвигать (в том числе используя различные механизмы платформ) может привести к последствиям", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что регулятор будет обращать внимание на попытки блогеров повторно распространить рекламу после вступления новых норм в силу. "К ним могут относиться различные отсылки к старому рекламному посту, помещение его в "закреп" или еще какие-то попытки привлечения внимания", - объяснил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Под действие поправок в том числе подпадут такие платформы, как Instagram и Facebook. В законе отмечается, что ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы - наказание за такие правонарушения указаны в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Согласно статье 14.3 этого кодекса, нарушение норм закона о рекламе грозит физическим лицам штрафом до 2,5 тыс. рублей, должностным - до 20 тыс. рублей, а юридическим - до 500 тыс. рублей.

В марте прошлого года Путин подписал другой закон об ограничениях в сфере рекламы. Документ ввел запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, а также на рекламу самих ресурсов.