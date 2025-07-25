После решения регулятора ставка по кредитам для малых технологических компаний опустится до 11%, а инвестиционное кредитование в приоритетных отраслях будет доступно под 14,5%, сообщили в Корпорации МСП

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Решение Банка России о снижении ключевой ставки позволит снизить проценты по льготным кредитным программам для малого и среднего бизнеса, сообщили в Корпорации МСП.

После решения регулятора уменьшить ключевую ставку до 18% ставка по кредитам для малых технологических компаний опустится до 11%, а инвестиционное кредитование в приоритетных отраслях будет доступно под 14,5%.

"Снижение ключевой ставки напрямую влияет на условия предоставления МСП средств по льготным программам. Уменьшение "ключа" на три пункта за последние полтора месяца является хорошим трендом и уже более ощутимо для малого бизнеса. За решением Банка России следует снижение процентов в рамках льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Эти изменения вступают в силу автоматически, не требуют никакого внесения изменений в условия программ, что обеспечивает непрерывный доступ предпринимателей к льготным заемным средствам", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В рамках льготной программы для МТК (малые технологические компании), где расчет ведется по формуле "ключевая ставка минус 7%", кредиты будут выдаваться под 11% годовых. По ранее выданным кредитам по этой программе снижение ставки произойдет с 29 июля.

По льготной программе для МСП в сфере станкостроения и робототехники на первый год льготная ставка фиксированная и сохранится на уровне 5% годовых. На второй год она составит половину от ключевой +1% (это будет 10%), а в третий - 1/2 "ключа" +3% (это 12%).

Одновременно меняются условия льготной программы инвестиционного кредитования для МСП приоритетных отраслей (туризм, производство, логистика, IT и научно-техническая деятельность). Ее реализуют совместно Корпорация МСП, Банк России и Минэкономразвития РФ. По ней ставка рассчитывается по формуле "ключевая минус 3,5%". Таким образом, кредиты по этой программе будут предоставляться под 14,5%. Новые транши по ранее выданным кредитам также будут уже по новой ставке.

Банк России 25 июля принял решение о снижении ключевой ставки на 2 п. п., до 18% годовых. Предыдущее снижение - с 21% до 20% - регулятор произвел в июне. До этого года ключевая ставка последовательно увеличивалась с 2023 года, когда она составляла 7,5%.