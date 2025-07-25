Средняя ставка по трехмесячному вкладу снизилась до 17,28% годовых, по полугодовому - 16,43%, по годовому вкладу - 15,57%, сообщили в пресс-службе маркетплейса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Доходность депозитов в 11 из топ-20 крупных банков упала в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, за неделю шаг снижения составил от 0,2 до 0,29 процентного пункта (п. п.), сообщили в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг" на 25 июля, средняя ставка по трехмесячному вкладу снизилась до 17,28% годовых, по полугодовому - 16,43%, по годовому вкладу - 15,57%. При этом в расчете используются вклады на 100 тыс. руб. без специальных условий на три, шесть и двенадцать месяцев.

Там отметили, что на данный момент максимальная ставка по трехмесячному вкладу без спецусловий составляет 20%. "Нынешний уровень ставок по вкладам со сроком на полугодие и год опустились ниже прошлогодних значений, зафиксированных в конце июля 2024 года, тогда как ставки по трехмесячным вкладам пока еще остаются выше прошлогодних значений - 17,3% против 15,2-15,8%", - подчеркнули в "Финуслугах".

Банк России второй раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз сразу на 2 процентных пункта (п. п.), ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, подчеркнули в ЦБ.