Различия минимальны, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Политика отечественного мессенджера Max в отношении пользовательских данных полностью соответствует международным нормам, а различия - минимальны. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"В соцсетях активно обсуждают, что национальный мессенджер Max может передавать IP-адреса и номера телефонов пользователей по запросу государственных органов. Однако если внимательно сравнить положения из пользовательских соглашений разных мессенджеров - WhatsApp, Telegram, Max, - становится очевидно: различия минимальны, а сама практика соответствует международным нормам", - сказал депутат.

Депутат подчеркнул, что WhatsApp четко дает понять, что он передает данные по судебным запросам, если это необходимо для соблюдения закона, расследования преступлений, устранения технических угроз или предотвращения вреда. В то же время Telegram, хотя и делает акцент на конфиденциальности, также может передавать IP-адрес и номер телефона по обоснованному решению суда. Особенно если речь идет о серьезных преступлениях, таких как терроризм. "В свою очередь, Max также допускает передачу данных третьим лицам при наличии правовых оснований - то есть не по собственному желанию, а в рамках закона", - отметил он.

"Таким образом, с юридической точки зрения национальный мессенджер не делает ничего отличного от международных платформ. Более того, именно открытость подобного положения - признак зрелости и транспарентности цифрового сервиса. Куда опаснее было бы, если бы в политике конфиденциальности не было вообще прописано, при каких условиях может происходить доступ к данным", - пояснил Немкин.

Депутат заметил, что ни один цифровой сервис - будь то почта, мессенджер или облако - не существует вне правового поля, и если государство требует доступ к информации в рамках установленной процедуры, платформа обязана сотрудничать. "Ключевое здесь - соблюдение правовых гарантий, наличие судебных решений и прозрачная отчетность. Для пользователя вывод прост: не стоит демонизировать одни сервисы и романтизировать другие. Безопасность коммуникации - это прежде всего вопрос цифровой гигиены, а не выбора "самого свободного" мессенджера", - заключил Немкин.