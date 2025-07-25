На фоне снижения ключевой ставки банки начали постепенно уменьшать доходность по вкладам и накопительным счетам, сообщили в пресс-службе финансовой организации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Решение Банка России снизить ключевую ставку до 18% несколько "оживит" рынок кредитования, в том числе ипотеки, так как ставки по кредитам также опустятся вниз, при этом снизятся и ставки по вкладам. Сам ВТБ на данный момент анализирует ситуацию на рынке розничных продуктов, сообщили в пресс-службе банка.

"Сам ВТБ сейчас анализирует ситуацию на рынке розничных продуктов. Банк уже принял решение снизить ставки по кредитам наличными на 2 п. п. Дальнейшие решения ВТБ будет принимать позднее, после оценки риторики регулятора и рыночных изменений", - отметили в пресс-службе.

По оценке ВТБ, на фоне снижения ключевой ставки банки начали постепенно уменьшать доходность по вкладам и накопительным счетам. В первой половине июля максимальная ставка в крупнейших банках опустилась ниже 18%. Снижение депозитных ставок происходит быстрее, чем сокращение ключевой ставки, и до конца года тренд на снижение доходности по накопительным продуктам продолжится. Также наблюдается снижение ставок по шестимесячным вкладам при одновременном повышении по трехмесячным депозитам, отметили в банке.

Однако вклады и накопительные счета остаются популярными инструментами сбережений у населения, несмотря на снижение ставок. Во второй половине года рынок сбережений продолжит рост и, по прогнозам ВТБ, к концу 2025 года достигнет 67 трлн руб., из них 63,5 трлн - рублевые сбережения.

Помимо этого, ВТБ прогнозирует выдачи ипотеки на рынке до 4,04 трлн руб. (ранее - 3,8 трлн руб.) после решения ЦБ о снижении ключевой ставки. Сегмент кредитов наличными оценивается в 3,5 трлн руб. по итогам года (против 3,2 трлн руб. по предыдущему прогнозу). А влияние на рынок автокредитования, по оценке ВТБ, будет скромным. Поэтому банк пока сохраняет прогноз по выдачам автокредитов в 2025 году на уровне 1,3 трлн руб.