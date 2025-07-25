Ространснадзор организовал внеплановую проверку авиакомпании "Ангара"

Она связана с произошедшей катастрофой в Амурской области с Ан-24, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ространснадзор организовал проведение внеплановой проверки деятельности авиакомпании "Ангара", пассажирский самолет которой разбился под Тындой, сообщили ТАСС в ведомстве.

"В свою очередь, Ространснадзором по факту катастрофы организовано проведение внепланового контрольного мероприятия в отношении деятельности эксплуатанта", - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды в Амурской области.