Решение принято в рамках президентского указа о спецмерах, принимаемых из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил гонконгской компании RAI Capital Partners заключать сделки с долями ООО "Иви.ру" - российского онлайн-кинотеатра.

Компании разрешено совершение "сделок (операций), влекущих за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал" ООО.

Решение принято в рамках президентского указа о спецмерах, принимаемых из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций. Ограничения на изменение структуры владения российскими компаниями инвесторами из недружественных стран были введены летом 2022 года.

Онлайн-кинотеатр "Иви", 100% долей которого владеет кипрская Ivi.Ru Media Ltd, функционирует с 2010 года.