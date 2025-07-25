По словам главы комитета Госдумы по финрынку, к концу года она может опуститься "как минимум до 15%"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России на трех предстоящих заседаниях совета директоров продолжит поэтапное снижение ключевой ставки в среднем на 1 процентный пункт (п. п.) за каждое решение. Такой прогноз сделал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, комментируя решение ЦБ снизить ставку до 18% годовых.

"На следующих трех заседаниях регулятор может продолжить снижать ставку в среднем на 1 п. п., доведя ее к концу года как минимум до 15%", - сказал Аксаков.

Он отметил, что основания для подобного сценария видны в устойчивых макроэкономических тенденциях. "Такой решительный шаг обусловлен формированием дезинфляционного тренда и явным охлаждением экономической активности", - пояснил Аксаков.

По его словам, эти факторы создают пространство для дальнейшего осторожного смягчения денежно-кредитной политики.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября.