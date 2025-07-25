Кировский округ Ставропольского края выполнил уже 67% годового плана по привлечению инвестиций, сообщил глава округа Николай Новопашин

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Инвестиции в развитие животноводческих комплексов в Кировском округе Ставропольского края составят порядка 8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава округа Николай Новопашин.

"К нам зашли довольно крепкие инвесторы, например, агрохолдинг "Степь" направит 8 млрд рублей на инвестиции в крупный рогатый скот", - сообщил Новопашин.

Инвестор будет развивать животноводческие комплексы в станице Старопавловской, один из них специализируется на производстве молочной продукции и мраморной говядины, а второй включает две молочные фермы, уточнили в пресс-службе администрации округа.

По словам Новопашина, округ выполнил уже 67% годового плана по привлечению инвестиций, поставленного министерством экономического развития Ставрополья.

"Нам был поставлен план достижения инвестиций 2,3 млрд рублей, к данному моменту мы уже 67% годового плана выполнили, если такими темпами будем идти, я твердо уверен, что к новому году план будет перевыполнен и ожидаем 118% по инвестициям и экономическому развитию округа", - добавил спикер.