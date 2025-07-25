Заместитель генерального директора госкорпорации Николай Волобуев заявил, что важно "чтобы люди, прошедшие определенную подготовку и получившие навыки, всегда были задействованы"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Военнослужащих - участников СВО предложено трудоустраивать на предприятия оборонно-промышленного комплекса России по военно-учетным специальностям. Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев в ходе общего собрания ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

"Мы проработали этот вопрос с фондом "Защитники Отечества", и будет совещание по этому поводу. Речь идет о том, чтобы тех бойцов, которые высвобождаются с позиций на СВО, направлять на работу по учетным воинским специальностям. Это очень важно с мобилизационной точки зрения, чтобы люди, прошедшие определенную подготовку и получившие навыки, всегда были задействованы. Во-вторых, во время службы они получают определенную профессиональную подготовку. Это будет серьезным подспорьем нашему предприятию", - заявил Волобуев.

По его словам, под эгидой ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" ведется активная работа по трудоустройству и адаптации ветеранов СВО. "В настоящий момент в организации ассоциации трудоустроены более 750 ветеранов СВО. Выделено более 2 600 вакансий для привлечения бойцов инженерных и рабочих специальностей", - добавил Волобуев.