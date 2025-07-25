Набиуллина: инвестиции в экономику России в 2025 году продолжат расти

Глава ЦБ подчеркнула, что инвестиционная активность остается высокой, в том числе благодаря государственной поддержке в приоритетных секторах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Рост инвестиций в экономику России продолжится, но более низкими темпами, чем последние два года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она подчеркнула, что инвестиционная активность остается высокой, в том числе благодаря государственной поддержке в приоритетных секторах. "Мы ожидаем, что инвестиции вырастут в этом году, но темпы их роста будут ниже, чем предыдущие два года", - сказала Набиуллина.