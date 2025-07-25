К 14:54 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 810,22 пункта, индекс РТС рос на 0,09%, до 1 122,56 пункта

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций на основной торговой сессии перешел к росту после отрицательной динамики и падения индекса Мосбиржи ниже 2 800 пунктов впервые с 18 июля 2025 года на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 18%.

Так, до публикации решения регулятора индекс Мосбиржи рос на 0,47% и составлял 2 820,79 пункта, индекс РТС также рос на 0,47%, до 1 126,79 пункта. Кроме того, курс юаня рос и находился на уровне 11,073 рубля (+2,85 копейки), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.

По данным на 13:30 мск, на фоне принятия решения ЦБ индекс Мосбиржи перешел к снижению и терял 0,3%, опускаясь до 2 799,36 пункта. В то же время индекс РТС снижался на 0,3%, до 1 118,23 пункта. К 13:47 мск индекс Мосбиржи вновь перешел к росту и находился на уровне 2 812,47 пункта (+0,17%), индекс РТС составлял 1 123,46 пункта (+0,17%).

Согласно данным на 13:30 мск, курс рубля практически не изменился и находился на уровне 11,072 рубля. К 13:52 мск курс юаня перешел к снижению и находился на отметке в 11,0215 рубля (-2,35 копейки), рубль в свою очередь укрепился.

К 14:54 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 810,22 пункта (+0,09%), индекс РТС рос на 0,09%, до 1 122,56 пункта. В то же время юань отыграл снижение, перейдя к росту, и находился на уровне 11,064 рубля (+1,9 копейки).

Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США.

Прогноз на фондовом рынке

"Для акций это отложенный позитив, который после краткосрочной фиксации может начать реализовываться, и среднесрочно ждем возврат индекса Мосбиржи в район 2 900 - 3 000 п. На годовом горизонте бенчмарк может достать 3 200 п. Позитивно смотрим на акции банков, сектор высоких технологий и ретейл", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По мнению эксперта, кредитные расходы экспортеров и импортеров снизятся, предложение валюты на рынок сократится, а спрос на валюту под импорт повысится. "Ближайшие цели - возврат доллара на круглые 80, юань уже стал выше 11. Среднесрочно - доллар в область 85-90, а юань видится в диапазоне 11,5-12", - добавил Зельцер.

О решении ЦБ

Регулятор понизил второй раз подряд ключевую ставку, в этот раз сразу на 2 процентных пункта (п.п.), ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, подчеркнули в ЦБ.