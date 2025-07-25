По этой причине депозиты останутся привлекательными еще долгое время, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ЦБ намерен снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Депозиты, на наш взгляд, останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки, потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции, - сказала она. - И мы будем исходить из того, что ставки по депозитам будут оставаться выше инфляции, то есть они позволит обеспечить сохранность от обесценений за инфляцией сбережений граждан".