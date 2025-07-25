На заемные средства предприятие закупит девять комплектов производственного оборудования, сообщила глава регионального ФРП Виолетта Воробьева

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Производитель металлоконструкций для вентфасадов получит 81 млн рублей займа из Фонд развития промышленности (ФРП) Луганской Народной Республики для закупки оборудования и создания полного производственного цикла. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ФРП.

"Фонд развития промышленности ЛНР и производитель металлоконструкций для вентфасадов подписали договор заемного финансирования. Предприятие получит 8,1 млн рублей на приобретение оборудования", - сказано в сообщении.

Как уточнила глава регионального ФРП Виолетта Воробьева, на заемные средства завод закупит девять комплектов производственного оборудования, в том числе линии для изготовления профилей, крепежных элементов и фасадных кассет. Это позволит предприятию запустить полный производственный цикл.

Компания получила заем по флагманской программе ФРП "Проекты развития (регион)" под 1% годовых, уточнили в организации.

8 июля Воробьева сообщала ТАСС, что почти 40 предприятий ЛНР с момента начала работы ФРП в регионе в 2023 году получили займы на общую сумму около 2 млрд рублей.