Банк России проводит такую политику, чтобы эта устойчивость не снижалась, указала глава регулятора Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Практика и опыт показали, что финансовый сектор России достаточно устойчив к санкциям, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По оценке устойчивости финансового сектора к санкциям. Мне кажется, он уже и практикой, и опытом показал, что достаточно устойчивый. И мы проводим такую политику, чтобы эта устойчивость не снижалась. Поэтому вот и макропруденциальные надбавки, и возвращение к тем надбавкам, нормативам, которые были, оно идет по плану, поддержание запаса капитала. Хотя, вы знаете, банки иногда на нас жалуются, и может быть не иногда, а часто, что у нас жесткое регулирование, но мы считаем очень важным поддерживать запас прочности у банковской системы", - отметила она.

Это, по словам Набиуллиной, самое важное для того, чтобы справиться с любыми внешними шоками, будь они санкционными, или просто со стороны мировой экономики. "Поэтому, в целом, сами финансовые институты прекрасно понимают, что этот риск есть. И свою политику по управлению риском выстраивают исходя из того, что такое возможно. Поэтому, я считаю, что вполне устойчивы к такому рода санкциям", - заключила она.