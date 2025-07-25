В пресс-службе правительства области сообщили, что в регионе также 39 котельных перевели с угля и дизельного топлива на природный газ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Уровень газификации Сахалинской области вырос до 64,34% в 2025 году в рамках климатического эксперимента. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Ранее председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик отмечал, что уровень газификации в регионе увеличился до 61% в 2024 году.

"Для достижения целей эксперимента в Сахалинской области реализуется комплексная программа, направленная на снижение выбросов и увеличение поглощений парниковых газов. <…> Ключевыми направлениями деятельности группы в рамках программы являются газификация жилищно-коммунального хозяйства и перевод транспорта на природный газ. В числе достигнутых результатов - повышение уровня газификации до 64,34 % в 2025 году по данным Министерства энергетики Сахалинской области", - сказано в сообщении.

Кроме повышения уровня газификации, среди достижений можно отметить перевод 39 котельных с угля и дизельного топлива на природный газ, подключение к газу около 8,8 тыс. домовладений, перевод на газомоторное топливо 6,1 тыс. автомобилей и закупка 367 газовых автобусов.

"Мы осознаем роль эксперимента для дальнейшего развития климатической политики РФ. Дело не только в амбициозной цели: достигнуть результатов к концу 2025 года, эффекты нужно рассматривать шире, и мы этим занимаемся, ведем ежегодный мониторинг деятельности всех участников рынка", - отметила спецпредставитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата и устойчивого развития Милена Милич.

Результаты эксперимента представят на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который состоится с 1 по 2 августа на Сахалине в формате выездной площадки Восточного экономического форума. В 2021 году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов.