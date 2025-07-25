Эксперимент направлен, в частности, на повышение платежной дисциплины, сообщили в Минстрое

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Около 20 регионов России заявлены к участию в эксперименте по онлайн-взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом говорится в сообщении Минстроя.

"Приказом Минстроя утвержден перечень регионов, участвующих в эксперименте: Республика Коми, Республика Северная Осетия - Алания, Удмуртская Республика, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Астраханская область, Владимирская область, Воронежская область, Липецкая область, Калининградская область, Московская область, Нижегородская область, Ростовская область, Свердловская область, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ", - отмечается в сообщении.

Эксперимент, который стартовал 1 июля 2025 года, продлится по 30 июня 2026 года. Он направлен на повышение платежной дисциплины и сокращение дебиторской задолженности потребителей за ЖКУ.

В рамках эксперимента на базе ГИС ЖКХ будет создан цифровой сервис, который будет самостоятельно запрашивать данные Росреестра, уведомлять должника, собирать нужную информацию и передавать подписанное заявление с пакетом документов в ГАС "Правосудие". Разглашение персональных данных собственника до вынесения приказа мировым судьей не допускается. При этом должники будут получать через госуслуги уведомления о наличии задолженности и смогут ее погасить, не доводя дело до суда. Если должник не сделает этого, то получит уведомления о взыскании задолженности в судебном порядке, добавили в ведомстве.

В настоящее время, если организация ЖКХ подает в суд, она по закону не может получить информацию о должниках (собственниках) из данных Росреестра, поскольку отправлять запросы в Росреестр и МВД должны судьи. Судебная работа сейчас начинается только после получения выписок, что затягивает процесс, отмечают в министерстве.