По мнению главы регулятора, кто-то нарочно нагнетает ситуацию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава Банка Россия Эльвира Набиуллина назвала необоснованными слухами обсуждение возможности обращения некоторых крупных банков за господдержкой, о которой ранее писал Bloomberg. Об этом она заявила на пресс-конференции.

"Это слухи, которые ни на чем не основаны, ничем не обоснованы, мне кажется, что просто кто-то нарочно нагнетает ситуацию. <…> Банки устойчивые, зарабатывают, есть запасы капитала, это все позволяет им себя чувствовать вполне уверенно", - сказала Набиуллина.

Также глава ЦБ отметила, что даже если гипотетически предположить стрессовый сценарий, что какие-то банки будут упираться в нормативы по капиталу, у них есть возможность управлять ситуацией без посторонней помощи.

Ранее Bloomberg сообщил, что три крупных российских банка рассматривали возможность, что им может потребоваться вливание капитала в течение года.