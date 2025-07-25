Сначала высокие ставки побеждают инфляцию, а потом ставки становятся низкими, "нельзя ставить телегу впереди лошади", указала глава регулятора

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Высокий уровень ключевой ставки позволяет эффективно бороться с инфляцией. Желание обойти эту закономерность можно сравнить с попыткой "ставить телегу впереди лошади", заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Экономические законы все-таки работают несколько иначе. Они работают так. Сначала высокие ставки побеждают инфляцию, а потом ставки становятся низкими. И попытки обойти эту закономерность, они есть. Исторические попытки вы можете посмотреть, они дорого обходятся. Называется "нельзя ставить телегу впереди лошади", - сказал Набиуллина.

Он отметила, что сейчас ставки низкие в тех странах, где низкая инфляция. "А во-вторых, и, наверное, это не менее важно, если не более важно, где люди уверены, что инфляция останется низкой. Иначе говоря, языком экономистов, - низкие, заякоренные инфляционные ожидания", - добавила глава ЦБ.

Набиуллина напомнила, что когда в этих же странах была высокая инфляция, им тоже приходилось долго держать ставку высокой.

"К примеру, в США в начале 80-х годов ключевая ставка доходила до 19% при инфляции около 15%. И там ставка выше 10% держалась три года. Похожий опыт был и в других странах", - сказала Набиуллина.